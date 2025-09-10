Renfe restablece el día 15 de septiembre el servicio de Media Distancia entre Huelva y Zafra tras dos años de obras

Renfe recuperará a partir del lunes 15 de septiembre el servicio de Media Distancia Huelva-Jabugo-Zafra, tras permanecer cerrado durante dos años debido a las obras de mejora integral de la infraestructura. Los billetes se encuentran ya disponibles en los canales de venta habituales desde este miércoles 10 de septiembre.

Las actuaciones, que han supuesto una inversión de 224 millones de euros, han permitido renovar la vía, modernizar la señalización y automatizar el sistema de bloqueo, lo que incrementará la fiabilidad y la regularidad de las circulaciones.

La reapertura de la línea incluye también una programación adaptada a las necesidades de movilidad laboral y académica. Así, entre Huelva y Jabugo circularán dos trenes de lunes a jueves, tres los viernes y sábados, y cuatro los domingos. Destacan los horarios pensados para facilitar gestiones en la capital: un tren saldrá de Jabugo a las 6:15 horas con llegada a Huelva a las 7:51, mientras que el regreso podrá realizarse a las 15:15 horas desde la estación onubense.

Horarios de los trenes de la Huelva-Zafra.

Ambos servicios realizarán paradas en Almonaster-Cortegana, Valdelamusa, El Tamujoso, Calañas, Los Milanos, El Corbujón, Belmonte y Gibraleón.

La modernización de la línea permitirá además reducir en torno a 18 minutos la duración del trayecto medio entre Huelva y Jabugo, quedando en 1 hora y 36 minutos.

Con esta reapertura, Renfe refuerza el servicio ferroviario en la Sierra de Huelva y el norte de la provincia, recuperando una conexión clave con Zafra y ofreciendo a los usuarios mejores infraestructuras y mejores servicios.