Renfe descarta el fallo humano en el accidente de Adamuz y apunta al material del tren Iryo o a la infraestructura

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha descartado este lunes que el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) se produjera por un fallo humano y ha señalado como posibles causas “alguna cuestión del material móvil del tren Iryo o de la propia infraestructura”.

En una entrevista concedida a RNE, Fernández Heredia ha explicado que los sistemas de seguridad ferroviaria existentes impiden que una decisión errónea del maquinista derive en un siniestro de estas características. “El sistema corrige las decisiones erróneas”, ha subrayado, alineándose así con las manifestaciones realizadas previamente por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien también calificó el suceso como un accidente “extraño”.

El presidente de Renfe ha precisado que, según los primeros registros analizados, el siniestro no puede atribuirse a un exceso de velocidad. Los datos de ambos convoyes implicados, el tren Iryo que cubría el trayecto Málaga–Madrid y el Alvia Madrid–Huelva, indican que circulaban “a una velocidad inferior a la asignada al tramo” en el momento del accidente.

Estas declaraciones se producen mientras continúa abierta la investigación oficial para esclarecer las causas exactas del descarrilamiento del Iryo, que invadió la vía contigua y provocó el posterior accidente del Alvia con destino a Huelva, en una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en los últimos años.

Fernández Heredia ha insistido en que será necesario esperar al resultado de los informes técnicos para determinar con precisión el origen del siniestro, tanto en lo relativo al estado del tren de alta velocidad de la operadora privada como a las condiciones de la infraestructura ferroviaria en el punto del accidente.