Renfe activa un plan alternativo de transporte tras la suspensión del AVE entre Madrid y Andalucía

Renfe pondrá en marcha a partir de este martes, 20 de enero, un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de los viajeros tras la interrupción de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, consecuencia del accidente ferroviario registrado en Adamuz. El dispositivo se mantendrá activo mientras continúe suspendida la circulación por este corredor.

El plan contempla servicios especiales que combinarán el viaje en tren con un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que supondrá un incremento de los tiempos de desplazamiento. Estos servicios estarán destinados prioritariamente a personas que deban viajar por motivos estrictamente necesarios.

Desde Madrid se habilitarán varias salidas diarias hacia Sevilla y Málaga, mientras que desde Andalucía se programan conexiones de regreso a la capital. Todos los servicios realizarán el tramo Córdoba–Villanueva de Córdoba en autobús y mantendrán paradas intermedias en Ciudad Real y Puertollano, además de Antequera en el caso de Málaga. Las plazas se comercializarán en clase turista con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos entre Madrid, Sevilla y Málaga.

De forma paralela, Renfe ofrecerá servicios especiales por vía convencional, sin utilizar la línea de alta velocidad, que conectarán Madrid con Sevilla, Cádiz, Granada y Almería, así como los trayectos inversos desde Andalucía. En estos casos, algunos trenes circularán en doble composición para aumentar la capacidad. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán enlazar mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

Además, la compañía ha reforzado la línea de Media Distancia Madrid–Extremadura–Sevilla con 736 plazas adicionales y ha previsto servicios concretos entre Madrid y Sevilla los días 20, 21, 22 y 23 de enero. Los servicios transversales quedan suprimidos temporalmente, siendo la alternativa el viaje con enlace a través de Madrid.

Con origen en Madrid.

· Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07).

· Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).

· Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07).

· Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).

· Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07).

· Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

· Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

Con origen en Andalucía:

· Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

· Málaga -Maria Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)

· Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

· Málaga-Maria Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)

· Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

· Málaga-Maria Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

· Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)