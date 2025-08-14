El incendio de La Contienda arrasa unas 500 hectáreas y la extinción avanza con normalidad

El incendio declarado en el paraje de La Contienda, en el término municipal de Aroche, ha afectado aproximadamente 500 hectáreas, convirtiéndose en un fuego de gran magnitud. Durante la noche, los equipos de extinción han consolidado el trabajo realizado durante la tarde, y esta mañana la línea de control se encuentra muy avanzada, con el incendio “muy frío” en la mayor parte de la zona.

Los medios de refuerzo procedentes de Portugal, Córdoba y Jaén, así como los buldóceres, ya han sido retirados.

Las autoridades recuerdan que, a pesar del avance, sigue siendo fundamental que las altas temperaturas de la tarde y la dirección del viento sean favorables para poder consolidar completamente el control del fuego y evitar nuevos rebrotes.

Desde primera hora de esta mañana, el Plan Infoca ha incrementado el despliegue de medios aéreos con la incorporación de dos nuevos helicópteros y la puesta a punto de dos aviones de carga en tierra para actuar de inmediato. Estos refuerzos se suman a los ya presentes: cuatro helicópteros semipesados, uno ligero, uno de mando, dos pesados, seis aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación y un anfibio pesado, además de un importante operativo terrestre.

Sobre el terreno, trabajan 150 efectivos, seis camiones autobombas, cuatro bulldozer, cuatro brigadas Bricas, un Grupo Regional de Mando, diez grupos de bomberos forestales, un Técnico de Extinción, seis Técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento, una Unidad Médica y un Puesto de Mando Avanzado en la Casa de La Contienda. El dispositivo cuenta también con la colaboración de bomberos portugueses de Moura.

Las altas temperaturas previstas para hoy, con aviso amarillo activado por la Aemet en la zona, suman un obstáculo más a las labores de control. La carretera Aroche–Encinasola permanece cortada y se pide a la población que evite desplazamientos innecesarios para no entorpecer el trabajo de los equipos de extinción.