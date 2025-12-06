Referéndum para la aprobación de la Constitución Española (1978) — 6 de diciembre: Huelva dijo «sí» con un 95,48 %

Cada 6 de diciembre, conmemoramos una fecha clave en la historia de España: la ratificación de la Constitución Española de 1978, mediante referéndum nacional. En la provincia de Huelva, aquel día hace 47 años se convirtió en un símbolo de ilusión colectiva. Con un censo de 288.900 personas, acudieron a las urnas 200.608 —y de ellas 185.807 votaron “sí”, lo que representa un 95,48 % de los votos emitidos. datoselecciones.com+1

Para muchos onubenses, esa votación no fue sólo un momento histórico, sino el inicio de una transformación profunda: la apertura a las libertades, al autogobierno local, al desarrollo social y, con ello, a cambios en la vida cotidiana. Democracia, derechos civiles y participación ciudadana se consolidaron, dando paso a una nueva etapa para Huelva, sus pueblos y barrios.

Hoy, más de cuatro décadas después, la Constitución sigue siendo el marco que regula derechos fundamentales, libertades, convivencia y Estado de Derecho. Pero en una provincia donde el mundo rural tiene peso importante, donde las desigualdades sociales han pesado durante décadas, conviene mirar atrás y preguntarse: ¿hasta qué punto han cambiado las cosas? ¿Han llegado a todos los rincones? Un reportaje que invite a repasar lo conseguido… y lo que aún queda por avanzar.

Este 6 de diciembre puede ser una buena fecha para recordar el pasado, pero también para abrir el debate sobre el presente y mirar hacia el futuro de Huelva en clave democrática.