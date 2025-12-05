La Policía Nacional culmina la Operación TENDIDO con dos detenidos y la clausura de un punto de droga en Huelva

La Policía Nacional ha desarticulado un activo punto negro de venta y distribución de droga situado en la calle Ayamonte, en las inmediaciones de la Plaza de Toros, un foco de menudeo que generaba una notable alarma social en la zona. La intervención se ha saldado con la detención de dos personas, a las que se imputan delitos contra la salud pública.

Los agentes han incautado cocaína, heroína y marihuana preparadas en dosis para su venta, además de dinero en efectivo y numerosos útiles destinados al corte, pesaje y distribución de las sustancias. También fueron intervenidos una defensa extensible, un hacha y una pistola simulada.

La actuación se enmarca en la Operación TENDIDO, en la que los investigadores identificaron a los detenidos como responsables de la gestión del punto de venta y de las “recargas” de droga para mantener el suministro activo.

Con autorización judicial, la Policía llevó a cabo la entrada y registro en dos domicilios: el propio punto de venta y un segundo inmueble en la calle Díaz del Castillo, que funcionaba como almacén para reponer las sustancias en el “fumadero”.

La investigación comenzó a principios de octubre, tras detectar los agentes un anómalo trasiego de personas que acudían al inmueble tanto para adquirir como para consumir droga en su interior. Durante las pesquisas, se localizó la vivienda adicional utilizada para almacenar estupefacientes.

El operativo ha estado dirigido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, y ha contado con la colaboración del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, que ha procedido al tapiado de todos los accesos del inmueble para impedir que vuelva a ser utilizado con fines delictivos.

Con este operativo, la Policía Nacional da por desmantelado el punto de venta, eliminando una fuente constante de inseguridad, consumo y tráfico de droga que afectaba gravemente a la convivencia vecinal.