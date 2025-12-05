La Audiencia Provincial confirma 20 años de prisión por el asesinato de Alicia Rodríguez

La Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado la condena de 20 años y un día de prisión impuesta al autor del atropello mortal de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez, ocurrido en junio de 2021 en la localidad jiennense de Marmolejo. La resolución judicial, que mantiene la calificación de asesinato con la agravante de parentesco, llega después de que un jurado popular declarara culpable al acusado el pasado 25 de noviembre.

El tribunal también confirma la pena de inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de condena. Asimismo, establece una orden de alejamiento que prohíbe al condenado acercarse a menos de 300 metros de los familiares de Alicia Rodríguez durante un periodo de diez años, independientemente del lugar en el que se encuentren.

El veredicto del jurado asumió la tesis presentada por el abogado de la familia, Enrique Arroyo, quien defendió que los hechos debían considerarse asesinato agravado. Con esta sentencia, la Audiencia Provincial respalda íntegramente esa interpretación y da por firme la responsabilidad penal del acusado en la muerte de la fotoperiodista.