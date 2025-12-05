Detenida una pareja que robaba en viviendas para usar la documentación sustraída en estafas y contratos fraudulentos

La Guardia Civil ha detenido a una pareja acusada de cometer numerosos delitos tras asaltar viviendas y sustraer objetos de valor, dinero y documentación personal de los propietarios, que posteriormente utilizaban para cometer estafas y suplantaciones de identidad. A los arrestados se les atribuyen los delitos de robo con fuerza en casa habitada, estafa, usurpación de estado civil y hurto de joyas.

La operación, denominada Odiel 61 Cohete, comenzó tras el robo en una vivienda del municipio costero, donde los autores se apoderaron de aparatos electrónicos, joyas, dinero y documentos personales, incluidas tarjetas bancarias. Con esta documentación llegaron a contratar servicios de telefonía y adquirir terminales móviles de alta gama, generando elevadas deudas a nombre de la víctima, que posteriormente fueron reclamadas por las compañías.

La investigación también ha permitido conectar a la pareja con otros delitos patrimoniales, entre ellos el hurto de varias cadenas de oro valoradas en 30.000 euros en una joyería de Cartaya durante el pasado verano. Para vender estas joyas en comercios de compro-oro, los implicados volvieron a utilizar la identidad robada en Punta Umbría.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha recuperado en torno a 10.000 euros en cadenas de oro, aunque no se descarta localizar el resto de lo sustraído ni practicar nuevas detenciones relacionadas con la trama.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.