Recuperados los restos mortales de tres personas atrapadas bajo el Alvia en Adamuz

Los equipos de rescate han recuperado en las últimas horas los restos mortales de tres personas que permanecían atrapadas bajo uno de los vagones del tren Alvia implicado en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Con esta actuación, el balance oficial de víctimas mortales del siniestro se confirma, por el momento, en 41 fallecidos.

Según fuentes del operativo, la localización de los cuerpos se ha producido durante los trabajos de estabilización y levantamiento parcial del convoy, en una intervención especialmente compleja por el estado de los vagones y las condiciones del terreno. Las labores se han desarrollado con extremo cuidado, siguiendo los protocolos forenses y judiciales establecidos.

No obstante, los responsables del dispositivo no descartan que puedan aparecer más restos en los últimos vagones del Alvia, ya que en estos momentos constan 43 denuncias por desaparición interpuestas por familiares de personas que viajaban en el tren. Esta circunstancia obliga a mantener abiertas todas las hipótesis mientras avanzan las tareas de retirada y desmontaje del convoy.

Las actuaciones continúan coordinadas desde el Puesto de Mando Avanzado, con la participación de equipos de emergencia, técnicos ferroviarios y fuerzas de seguridad, priorizando tanto la seguridad de los intervinientes como el respeto debido a las víctimas y a sus familias.

Las autoridades han insistido en la necesidad de prudencia y de esperar a las confirmaciones oficiales conforme avancen los trabajos y los procesos de identificación, en uno de los momentos más delicados del operativo tras el grave siniestro ferroviario.