¿Por qué el tiempo parece pasar más rápido cuando somos adultos?

Muchas personas coinciden en una percepción común: los años parecen avanzar cada vez más deprisa conforme se envejece. Lo que en la infancia parecía interminable, en la edad adulta se convierte en una sucesión acelerada de meses y celebraciones.

Los especialistas explican este fenómeno a través de varios factores. Uno de los principales es la rutina: cuando los días se parecen entre sí, el cerebro genera menos recuerdos nuevos y el tiempo se percibe como más corto al mirar atrás. En cambio, las experiencias novedosas tienden a “alargar” la memoria.

Otro elemento clave es la proporción. Para un niño de diez años, un año representa una décima parte de su vida; para un adulto de cuarenta, apenas una fracción mucho menor. Esa diferencia influye directamente en cómo se percibe el paso del tiempo.

Romper la rutina, aprender cosas nuevas y vivir experiencias distintas son algunas de las claves para recuperar la sensación de que el tiempo se expande, incluso en la vida adulta.