Qué hacer ante un corte de luz o agua en casa: guía para reclamar y minimizar molestias

Un corte inesperado de luz o agua puede causar muchos problemas en el hogar, desde la falta de calefacción o refrigeración hasta la imposibilidad de cocinar o asearse. Si te ocurre, lo primero es confirmar si el corte afecta solo a tu vivienda o a toda la zona.

Contacta inmediatamente con la compañía suministradora para informar del problema y obtener información sobre los tiempos estimados para la reparación. Anota el número de incidencia y guarda todas las comunicaciones.

Si el corte se debe a una factura pendiente, ponte en contacto con la empresa para negociar el pago y evitar desconexiones futuras.

Si la empresa no soluciona el problema en el tiempo adecuado o los cortes son reiterados, presenta una reclamación formal. Si no obtienes respuesta, puedes acudir a las juntas arbitrales de consumo para mediar.

Mientras tanto, utiliza agua embotellada y evita usar aparatos eléctricos para minimizar riesgos cuando se restablezca el suministro.