Fallece un motorista tras colisionar con un ciervo en Sanlúcar de Guadiana

Un motorista ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico al colisionar con un ciervo cuando circulaba por el término municipal de Sanlúcar de Guadiana. El siniestro tuvo lugar en la carretera HU-4410, según la información facilitada por el servicio de emergencias 112.

El aviso se recibió alrededor de las 11:10 horas, cuando se alertó de una colisión entre una motocicleta y un animal a la altura del kilómetro 8 de la citada vía. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y los servicios sanitarios.

A su llegada, los equipos de emergencia únicamente pudieron certificar el fallecimiento del conductor de la motocicleta. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Este tipo de siniestros pone de nuevo el foco en el riesgo que supone la presencia de fauna salvaje en carreteras secundarias, especialmente en zonas rurales de la provincia.