Mantener un coche en Huelva ya cuesta más de 3.000 euros al año

Tener coche en Huelva se ha convertido en un gasto cada vez más difícil de asumir. En 2025, el coste anual medio de mantener un vehículo supera los 3.000 euros, una cifra que incluye combustible, seguro, mantenimiento, impuestos y revisiones.

El gasto en combustible se sitúa en torno a los 1.400 euros anuales, mientras que el seguro ronda los 500 euros y el mantenimiento y reparaciones superan los 600 euros. A esto se suman impuestos y otros costes asociados.

Para muchos hogares, el coche sigue siendo imprescindible ante la falta de alternativas de transporte público suficientes, especialmente en municipios del área metropolitana y zonas rurales de la provincia.

Este gasto fijo, unido al encarecimiento general del coste de la vida, reduce aún más la capacidad económica de las familias y trabajadores onubenses.