Comprar una vivienda en Huelva cuesta hoy hasta 16 veces más que hace 50 años

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales en Huelva. En 2025, el precio medio de la vivienda en la capital onubense se sitúa en torno a los 1.620 euros por metro cuadrado, una cifra que refleja el fuerte encarecimiento acumulado en las últimas décadas.

Si se compara con la situación de hace medio siglo, el cambio es contundente. En términos nominales, el precio de la vivienda en España se ha multiplicado aproximadamente por 16 desde mediados de los años setenta, una evolución que sirve como referencia para medir el salto histórico también en el mercado onubense. Aplicando ese factor, el metro cuadrado en Huelva habría rondado los 100 euros a finales de los años setenta.

Traducido a un caso práctico, una vivienda tipo de 90 metros cuadrados tenía entonces un coste aproximado de 9.000 euros, mientras que en 2025 supera los 145.000 euros. La diferencia no solo es abismal en cifras absolutas, sino también en el esfuerzo económico que supone para las familias.

El problema se agrava al compararlo con los ingresos. En 2025, la renta media anual por hogar en Huelva se sitúa ligeramente por encima de los 29.000 euros, lo que implica que comprar una vivienda media exige hoy un desembolso equivalente a cinco años completos de ingresos familiares, sin contar impuestos, gastos asociados ni intereses hipotecarios. Hace cinco décadas, esa relación era muy inferior.

Este desfase entre precios y salarios explica por qué el acceso a la vivienda se percibe como un problema estructural en la provincia. Aunque Huelva mantiene precios más bajos que otras capitales andaluzas o españolas, la combinación de sueldos modestos y vivienda cada vez más cara ha elevado notablemente el esfuerzo necesario para comprar una casa.

Cincuenta años después, el sueño de adquirir una vivienda en propiedad en Huelva no solo es más caro en cifras, sino también mucho más difícil de alcanzar en términos reales para buena parte de la población.