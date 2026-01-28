Las puertas del Palacio de Deportes Carolina Marín se abrirán a las 16.00 horas para el funeral por las víctimas

La Diócesis de Huelva ha informado de que las puertas del Palacio de Deportes Carolina Marín se abrirán a las 16.00 horas con motivo de la celebración de la misa funeral por las víctimas, prevista para las 18.00 horas. La medida tiene como objetivo facilitar una entrada escalonada y garantizar el correcto desarrollo del acto en condiciones de seguridad y recogimiento.

Por razones organizativas y de seguridad, el acceso al recinto se cerrará a las 17.30 horas, por lo que no se permitirá la entrada una vez superado ese horario. La organización recomienda acudir con antelación para evitar aglomeraciones y facilitar el trabajo de los servicios desplegados.

El acto se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva, instituciones que han activado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y atención al público. En este marco, la Diputación aportará más de 500 sillas, que se instalarán en la pista del recinto y estarán destinadas de forma preferente a los familiares de las víctimas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio especial y gratuito de transporte público, a través de Emtusa, que funcionará desde las 15.45 horas hasta el inicio del funeral y tras su finalización, con tres líneas lanzadera desde distintos puntos de la ciudad.

Durante la celebración, el Palacio de Deportes contará con un equipo móvil de emergencias del 061, dotado de ambulancia y personal sanitario, para atender cualquier incidencia que pudiera producirse. Desde la Diócesis se insiste en la importancia de seguir las indicaciones de la organización y de los servicios de seguridad para que la celebración se desarrolle con normalidad.