La provincia de Huelva suma 939 habitantes en el segundo trimestre y alcanza los 539.271 residentes

La provincia de Huelva ha alcanzado 539.271 habitantes a 1 de julio de 2025, lo que supone 939 más que en el trimestre anterior (+0,17 %), según los datos provisionales de la Encuesta Continua de Población del INE.

El motor de este crecimiento ha sido, principalmente, el aumento de la población extranjera —71.437 personas—, un 1,24 % más que en abril. En términos interanuales, el incremento alcanza el 4,64 %, y desde el tercer trimestre de 2022, el 15,57 %.

Por primera vez desde hace tres años, también crece la población nacida en España, aunque de forma mínima: 467.834 residentes, 64 más que en el trimestre anterior.

En el último año, Huelva ha sumado 2.506 personas (+0,49 %), y comparada con finales de 2021, el aumento llega al 1,70 %.

En el conjunto de Andalucía, la población total se sitúa en 8.696.038 habitantes, con un aumento de 8.290 personas en el trimestre. A nivel nacional, España marca un récord histórico con 49.315.949 residentes y un crecimiento trimestral de 119.811 personas.