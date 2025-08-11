La provincia de Huelva suma 939 habitantes en el segundo trimestre y alcanza los 539.271 residentes
El crecimiento se apoya en el aumento de población extranjera y, por primera vez desde 2022, también de la nacional
La provincia de Huelva ha alcanzado 539.271 habitantes a 1 de julio de 2025, lo que supone 939 más que en el trimestre anterior (+0,17 %), según los datos provisionales de la Encuesta Continua de Población del INE.
El motor de este crecimiento ha sido, principalmente, el aumento de la población extranjera —71.437 personas—, un 1,24 % más que en abril. En términos interanuales, el incremento alcanza el 4,64 %, y desde el tercer trimestre de 2022, el 15,57 %.
Por primera vez desde hace tres años, también crece la población nacida en España, aunque de forma mínima: 467.834 residentes, 64 más que en el trimestre anterior.
En el último año, Huelva ha sumado 2.506 personas (+0,49 %), y comparada con finales de 2021, el aumento llega al 1,70 %.
En el conjunto de Andalucía, la población total se sitúa en 8.696.038 habitantes, con un aumento de 8.290 personas en el trimestre. A nivel nacional, España marca un récord histórico con 49.315.949 residentes y un crecimiento trimestral de 119.811 personas.