La Guardia Civil desarticula en Huelva un grupo criminal especializado en el robo de armas largas en fincas rurales

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en dos barrios de la capital onubense y dedicado al robo con fuerza en viviendas y fincas rurales. La operación, denominada AUREO 22-REDONDEL, se ha saldado con la detención de cuatro personas, la práctica de tres registros domiciliarios en Huelva y la recuperación de numeroso material sustraído.

Según ha informado el Instituto Armado, el grupo es responsable de al menos nueve robos cometidos en localidades como Isla Cristina, Cartaya, Gibraleón, Villalba del Alcor, San Bartolomé de la Torre, Moguer, Palos de la Frontera, El Almendro y Lepe. El elemento más preocupante de los delitos era la sustracción de armas largas: un total de 15 escopetas de caza, seis rifles, una carabina, munición de diverso calibre y miras telescópicas, lo que generó gran inquietud en las poblaciones afectadas. Además, los delincuentes se apoderaban de joyas, dinero en efectivo y herramientas de elevado valor económico.

Las investigaciones revelaron que la banda disponía de un sofisticado aparato logístico para dificultar el trabajo policial. En apenas cuatro meses llegaron a cambiar hasta nueve veces de vehículo, utilizando además a terceras personas como titulares de los mismos para tratar de eludir la acción de la justicia.

El 25 de septiembre, y tras la autorización judicial, se llevaron a cabo tres registros en domicilios de Huelva capital, donde se intervinieron cantidades de dinero en efectivo, munición, joyas, herramientas, ropa usada en los robos y teléfonos móviles empleados por la organización. Los cuatro integrantes fueron arrestados y puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión de dos de ellos.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Huelva, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de Huelva y Sevilla.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones y no descarta nuevas detenciones en relación con estos hechos.