Tras la lluvia de ayer y hoy, Huelva afronta una semana de cielos despejados y temperaturas agradables

La provincia de Huelva se prepara para una semana de tiempo estable, con predominio de cielos despejados y temperaturas ligeramente superiores a lo habitual para esta época del año. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 31 °C de máxima, especialmente a partir del jueves y viernes.

El lunes se esperan intervalos de nubes y algunos chubascos dispersos por la tarde, con máximas de 27 °C. El martes el sol se impondrá entre nubes, alcanzando los 29 °C, y el miércoles continuará la tendencia con predominio de cielos despejados y máximas similares.

Hacia el jueves y viernes, se prevé que las temperaturas alcancen los 31 °C, acompañadas de cielos completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de jornadas mayormente soleadas en toda la provincia.

Las autoridades recomiendan mantener medidas de protección frente al sol, especialmente durante las horas centrales del día, y extremar la hidratación. Además, para quienes planifiquen actividades al aire libre, se aconseja realizarlas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer para evitar el calor más intenso.

La estabilidad meteorológica permitirá a onubenses y visitantes disfrutar de una semana agradable, aunque se aconseja seguir las actualizaciones de la Aemet ante posibles cambios en la previsión.