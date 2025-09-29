Detenido en Palos de la Frontera tras irrumpir con un arma en un local de ocio

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Palos de la Frontera, ha detenido a una persona por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, lesiones y alteración grave del orden público, tras irrumpir de manera violenta en un local de ocio del micropolígono de San Jorge.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de septiembre, cuando el detenido entró armado en el establecimiento, amenazando a los presentes y golpeando a uno de los clientes, que sufrió lesiones leves. La situación generó alarma entre los testigos, algunos de los cuales indicaron haber escuchado detonaciones.

Varios clientes lograron intervenir, desarmando y reduciendo al agresor hasta la llegada de las patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, que procedieron a su detención y a la incautación del arma utilizada.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia competente.