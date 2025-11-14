La provincia de Huelva sigue en aviso amarillo por viento y lluvias hasta esta tarde

La provincia de Huelva afronta una tarde marcada por la inestabilidad meteorológica, con el aviso amarillo activado por la AEMET debido a rachas de viento y lluvias que pueden ser localmente fuertes.

En las comarcas de la Sierra y el Andévalo, la alerta se mantendrá hasta las 18.00 horas, donde se prevén chubascos intensos y episodios de viento que podrían generar incidencias puntuales. Los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución, especialmente en zonas arboladas o carreteras secundarias.

En el Condado y la Costa, el aviso permanecerá activo hasta las 20.00 horas, con posibilidad de precipitaciones más persistentes y rachas de viento destacadas en áreas expuestas del litoral.

Protección Civil insiste en la importancia de seguir las indicaciones oficiales, asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento y mantenerse informado de la evolución meteorológica mientras se mantenga la alerta.