Casi 150 incidencias en un día tremendamente complicado en Huelva y provincia por el viento y la lluvia

La pasada noche y la madrugada han estado marcadas por un aluvión de avisos en Huelva a causa del viento y la lluvia, con 144 incidencias gestionadas en la provincia dentro del total de 333 atendidas por el 1-1-2 en Andalucía. Las rachas de viento provocaron caídas de árboles, ramas, farolas, elementos de fachadas y alumbrado navideño, además del desplazamiento de contenedores y mobiliario urbano, así como algunos cortes de cables eléctricos. También se registraron anegaciones en viviendas y acumulaciones de agua en calles y carreteras secundarias. Las localidades más afectadas han sido Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Punta Umbría y Lepe, aunque también se han recibido avisos desde otras localidades como Alájar, Aljaraque, Almonte, Alosno, Aracena, Aroche, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de San Bartolomé, El Campillo, El Cerro de Andévalo, Fuenteheridos, Galaroza, Gibraleón, Higuera de la Sierra, Hinojales, Huelva capital, Jabugo, La Nava, La Palma del Condado, Linares de la Sierra, Los Marines, Lucena del Puerto, Minas de Riotinto, Moguer, Rociana del Condado, Nerva, Paymogo, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Valdelarco, Valverde del Camino, Villablanca, Villanueva de los Castillejos, Villarrrasa y Zufre.

El incidente más grave tuvo lugar en Huelva capital, en el Paseo de las Palmeras, donde un cartel comercial cayó sobre un hombre de 75 años, que fue evacuado al Hospital Juan Ramón Jiménez. En otros puntos de la provincia se han producido desprendimientos en naves y viviendas, balsas de agua en la calzada y numerosas caídas de árboles. La Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, mantiene activo el seguimiento del temporal ante la persistente inestabilidad meteorológica.

La Agencia Estatal de Meteorología registró ayer tarde los mayores umbrales de precipitaciones en las localidades de Alosno, El Cerro del Andévalo, El Granado y Aroche.