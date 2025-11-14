Cierre cautelar del CEIP Juan Ramón Jiménez de Cartaya tras los daños causados por el temporal

El Ayuntamiento de Cartaya ha decretado el cierre cautelar y temporal del CEIP Juan Ramón Jiménez durante la jornada de este viernes, 14 de noviembre, después de que las fuertes rachas de viento hayan provocado la caída y el desplazamiento de materiales de la cúpula del edificio. Los técnicos municipales han concluido que el estado del inmueble supone “un grave peligro” para la integridad de la comunidad educativa, especialmente por los importantes desprendimientos en el techo del gimnasio, lo que ha llevado al Consistorio a ordenar el cierre inmediato y a comunicarlo a la Delegación de Educación.

El alcalde, Manuel Barroso, ha explicado que, en cuanto el temporal lo permita, se realizará un estudio detallado de los daños para proceder a su reparación urgente y recuperar la actividad lectiva lo antes posible. Mientras tanto, el municipio continúa afrontando numerosas incidencias por viento y lluvia, entre ellas la caída de un muro en la calle Calma que dañó a cuatro vehículos, desprendimientos de cornisas, toldos y luminosos, caída de árboles y pequeñas inundaciones en Laguna Seca y la barriada de La Pila. El Plan Local de Emergencias permanece activo y el aviso meteorológico se mantendrá en nivel naranja hasta medianoche, pasando luego a amarillo hasta las 20:00 horas del viernes.