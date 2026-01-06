La economía onubense avanza hacia un modelo más eficiente al reducir su consumo energético

La provincia de Huelva se beneficia de la evolución positiva del balance energético andaluz, que confirma un avance sostenido hacia una economía más eficiente y sostenible. Los sectores productivos han logrado consumir menos energía para generar más actividad, en una tendencia que consolida el cambio de modelo también en el tejido industrial, agrícola y de servicios onubense.

Según los últimos datos publicados por la Agencia Andaluza de la Energía, generar una unidad de PIB en Andalucía ha requerido en 2024 un 3,1 % menos de energía que el año anterior, alcanzando un nuevo mínimo histórico en intensidad energética. Este indicador refleja una mejora directa en la eficiencia de la economía, con impacto en provincias como Huelva, donde conviven sectores clave como la industria, la agricultura, el transporte y los servicios.

La industria, uno de los pilares económicos onubenses, ha conseguido reducir su intensidad energética un 1,8 %, pese a incrementar ligeramente su consumo. Un comportamiento similar se observa en el sector primario, especialmente relevante en la provincia, que ha logrado una notable mejora en eficiencia con un descenso del 12 % en intensidad energética, incluso aumentando su actividad. También los servicios, vinculados en Huelva al turismo, el comercio y la logística, mantienen estable su eficiencia pese a un mayor consumo.

El transporte, que concentra una parte muy significativa del consumo energético, ha reducido su intensidad energética, una evolución clave para una provincia con fuerte actividad portuaria, agrícola y de movilidad interurbana. En el ámbito residencial, se registra un ligero repunte del consumo, asociado a factores climáticos y hábitos de uso, aunque dentro de un contexto de mayor concienciación energética.

El informe destaca igualmente el peso creciente de las energías renovables, con un aumento del 4,2 % en el consumo de fuentes limpias. En 2024, más de una quinta parte de la energía consumida tuvo origen renovable, impulsada especialmente por la solar fotovoltaica, una tecnología con gran implantación y proyección en la provincia de Huelva. A ello se suma el crecimiento de la eólica y la hidráulica, favorecida por un año más lluvioso.

Este cambio de mix energético ha permitido reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones de CO₂, reforzando un modelo más descarbonizado y competitivo. Además, Andalucía ha incrementado su grado de autoabastecimiento energético, un avance que refuerza la seguridad energética y abre oportunidades para territorios como Huelva, llamados a desempeñar un papel clave en el desarrollo de energías limpias y en la transición hacia una economía más sostenible.

En conjunto, los datos confirman que Huelva avanza alineada con una transformación energética que no solo reduce el consumo, sino que mejora la eficiencia, impulsa la innovación y refuerza el futuro económico de la provincia.