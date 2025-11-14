La AEMET activa el aviso naranja por lluvias mañana en buena parte de la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado para mañana un aviso naranja por fuertes lluvias asociadas a la borrasca Claudia, que llegará a Huelva con precipitaciones abundantes y de carácter persistente. La alerta permanecerá activa desde las 12.00 hasta las 20.00 horas y afectará a las comarcas de la Costa, el Condado y el Andévalo, quedando fuera de este nivel de riesgo la zona de la Sierra, donde se espera un episodio menos intenso.

Según la previsión, Claudia dejará acumulados significativos en cortos periodos de tiempo, lo que podría ocasionar incidencias puntuales en puntos urbanos y áreas rurales, especialmente en zonas bajas o con drenaje deficiente. De ahí que se recomiende extremar la precaución en los desplazamientos, evitar atravesar balsas de agua y revisar desagües y elementos expuestos a posibles encharcamientos.

Los servicios de emergencia se mantienen en alerta preventiva ante la evolución de la borrasca, que continuará afectando al suroeste peninsular durante toda la jornada. Desde Protección Civil se recuerda que, ante cualquier incidencia, es fundamental seguir la información oficial y evitar conductas de riesgo mientras el aviso esté vigente.