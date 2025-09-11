"Los protocolos están funcionando", asegura la consejera Catalina García tras los casos de gripe aviar en Doñana

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha realizado estas declaraciones este jueves en Aracena, durante la inauguración de las XV Jornadas Europeas de la Castaña.

García ha confirmado la detección de tres focos del virus H5N1 en Doñana, localizados en Aznalcázar e Hinojos, que afectan a cuatro aves silvestres: un somormujo, una garza real, un pato colorado y un ánade friso.

Tras los hallazgos, se ha activado el nivel 2 del protocolo de vigilancia, que refuerza los controles y análisis para evitar la propagación del virus. La consejera ha destacado que los procedimientos están funcionando correctamente.

García ha transmitido un mensaje de tranquilidad, recordando que Doñana ya ha registrado brotes anteriores y que las medidas buscan proteger tanto la fauna como la salud del entorno natural.