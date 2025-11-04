Prisión provisional sin fianza para el presunto autor del asesinato machista de Moguer

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Moguer, competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja sentimental, ocurrida este pasado fin de semana en la localidad onubense.

La víctima, Zahra, de 47 años y vecina de Moguer, fue hallada sin vida, y todo apunta a que fue asesinada por su expareja, que fue detenido horas después por la Guardia Civil. Tras pasar a disposición judicial, el magistrado ha decretado su ingreso en prisión mientras se continúa la investigación.

Con este asesinato, Zahra se convierte en la segunda víctima mortal por violencia de género en la provincia de Huelva en lo que va de 2025 (tras la muerte de otra mujer en Cartaya el pasado mes de abril), y la número 34 en España en lo que va de año, según los datos del Ministerio de Igualdad.