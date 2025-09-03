Prisión provisional para el conductor que atropelló a dos mujeres en la A-49

El conductor que el pasado domingo arrolló mortalmente a dos mujeres en la autovía A-49, a la altura del término municipal de Trigueros, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, encargado del caso.

El trágico accidente se produjo cuando una furgoneta sufrió un reventón en el kilómetro 71 de la autovía. Sus dos ocupantes, vecinas de Tomares (Sevilla) de 57 y 20 años —esta última embarazada—, descendieron del vehículo y fueron arrolladas por un turismo que circulaba en ese momento por la vía. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar sus vidas.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el conductor del coche dio positivo en el test de drogas, en concreto en THC (hachís). Tras ser detenido por la Guardia Civil, ha pasado a disposición judicial, que ahora ha decretado su ingreso en prisión.