Juanma Moreno inaugura en el CEIP Los Llanos de Almonte el curso escolar 2025/2026 en Primaria

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado esta mañana el curso escolar 2025/2026 de Educación Primaria en el CEIP Los Llanos de Almonte, acompañado por alumnos, familias y docentes del centro. Con este acto simbólico se ha dado inicio oficial a un nuevo curso en el que han abierto sus puertas 2.744 colegios de Andalucía para más de 708.000 niños y niñas y más de 55.000 docentes de Infantil, Primaria y Educación Especial.

El presidente ha presentado el nuevo Plan ‘Mejora tu centro’, dotado inicialmente con 55 millones de euros, destinado a mejorar la climatización de colegios e institutos públicos de la región. Moreno ha recordado que desde 2019 se han realizado 452 actuaciones de bioclimatización en casi 500 centros, con una inversión que supera los 170 millones de euros, y que ahora se ampliará a otros 80 centros más, con un presupuesto adicional de 30 millones de euros.

El presidente destacó el compromiso con una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades, recordando que el presupuesto destinado a educación ha aumentado un 50% desde 2018, hasta superar este año los 9.000 millones de euros, casi 3.000 millones más que en 2018. En este periodo, Andalucía ha reducido 6,5 puntos la tasa de abandono escolar y ha aumentado 10 puntos la titulación entre jóvenes de 20 a 24 años.

Entre los avances educativos, Moreno resaltó la equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, situando a los profesores andaluces por encima de la media española, así como el acuerdo alcanzado en julio para incorporar 6.500 nuevos docentes a la educación pública, con 3.000 de ellos este curso, al mismo tiempo que se reducen cargas burocráticas.

Juanma Moreno en el CEIP Los Llanos de Almonte.

En cuanto a educación especial, el presidente subrayó que Andalucía cuenta con la plantilla de especialistas más amplia de su historia, con 14.000 profesionales, un 37% más en los últimos siete años, incluyendo orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y personal técnico de integración social (PTIS).

Moreno también destacó el plan de ayudas a las familias, con casi 900 millones de inversión y un ahorro medio de 820 euros por familia, que incluye la gratuidad de libros de texto para unos 885.000 estudiantes (57 millones de euros), así como el mantenimiento de precios del aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.

Durante su intervención, el presidente enfatizó la importancia de garantizar la atención individualizada de cada alumno y de ofrecer infraestructuras y recursos de calidad en toda la comunidad autónoma, reforzando el compromiso con una educación pública fuerte y equitativa.

El ambiente en el colegio almonteño ha sido festivo, con los escolares como auténticos protagonistas de la jornada. El arranque de las clases supone también la puesta en marcha de un curso que estará marcado por el reto de seguir avanzando en calidad educativa, conciliación familiar y modernización de los centros andaluces.

Con esta inauguración, la localidad de Almonte se ha convertido en el punto de partida del curso escolar en toda Andalucía, subrayando la importancia de la educación como eje de futuro para la sociedad.