Preocupación en Cartaya tras registrarse dos agresiones sexuales en menos de cuatro meses

La localidad de Cartaya vive días de cierta preocupación después de conocerse una segunda denuncia por agresión sexual en apenas cuatro meses, un hecho que ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar la prevención, la atención a las víctimas y la coordinación institucional ante este tipo de delitos.

El último caso, ocurrido el pasado domingo 9 de noviembre, ha llevado a la detención de tres varones por su presunta implicación en una agresión sexual grupal a una mujer en un garaje abandonado. Los detenidos permanecen bajo custodia mientras la investigación continúa bajo secreto de sumario.

Esta denuncia se suma a la registrada el pasado mes de julio, cuando otro hombre fue enviado a prisión provisional por una supuesta agresión sexual cometida también en la localidad. Dos hechos distintos, sin relación entre sí, pero que han puesto el foco en la necesidad de mantener la vigilancia y los protocolos de actuación activos.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha confirmado que la Junta de Andalucía “ha actuado rápidamente” en relación al último caso producido el pasado fin de semana y que la prioridad es garantizar la atención integral a la víctima, con todos los recursos disponibles a su disposición.

Desde los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad se insiste en la importancia de la denuncia inmediata y en la existencia de canales confidenciales de asistencia y acompañamiento para cualquier persona que sufra una agresión o abuso sexual.

Las investigaciones continúan abiertas mientras la localidad busca recuperar la normalidad y reforzar la conciencia social sobre la necesidad de prevenir y erradicar cualquier forma de violencia sexual.