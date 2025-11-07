La Policía Nacional de Huelva participa en una macrooperación contra el tráfico de armas y drogas en el sur de España
Agentes onubenses colaboraron en una intervención que se saldó con 15 detenidos, 18 registros y el desmantelamiento de numerosas plantaciones de marihuana
La Policía Nacional de Huelva ha participado esta semana en una amplia operación policial desarrollada en el sur de España contra una organización criminal dedicada al tráfico de armas de fuego y drogas. La intervención, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, se ha saldado con la detención de 15 personas —13 en Almería y 2 en Granada— y con la realización de 18 registros simultáneos, en los que también han colaborado agentes de la Comisaría de Huelva.
Durante los registros se han incautado numerosas armas cortas y largas, dinero en efectivo, vehículos de alta gama y dispositivos electrónicos, además de desmantelar varias plantaciones de marihuana. La operación ha supuesto el despliegue de un importante dispositivo policial en varias provincias andaluzas, entre ellas Huelva, donde se llevaron a cabo actuaciones de apoyo e inteligencia.
La investigación se originó a raíz de una operación previa realizada el pasado mes de abril, cuando se desarticuló en Pechina (Almería) una red criminal que abastecía de armas a distintas organizaciones delictivas. A partir de aquella intervención, los investigadores lograron identificar a otros implicados que se dedicaban a la compraventa y almacenamiento de armamento.
Desde la Comisaría Provincial de Huelva se ha destacado la “eficaz coordinación entre unidades” y la importancia de este tipo de actuaciones conjuntas para “frenar el flujo de armas ilegales y el narcotráfico en la región”.