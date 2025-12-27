Aviso amarillo por lluvias y tormentas desde este mediodía en casi toda la provincia de Huelva

Desde las 12:00 horas de este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo un aviso amarillo por lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Huelva. La alerta afecta al litoral, el Condado y el Andévalo, mientras que la Sierra onubense queda fuera del aviso, siendo la única comarca sin nivel de riesgo activado.

El episodio de inestabilidad viene marcado por la entrada de un frente que dejará precipitaciones localmente intensas y tormentas ocasionales a lo largo del día, especialmente durante la tarde. Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, evitar zonas inundables y mantenerse informado de la evolución meteorológica.

El aviso amarillo permanecerá activo durante el resto de la jornada, sin descartar acumulaciones significativas de lluvia en cortos periodos de tiempo en las zonas afectadas. Aunque se trata del nivel más bajo de alerta, desde los servicios de emergencia recuerdan que este tipo de fenómenos pueden provocar incidencias puntuales en carreteras y espacios urbanos.