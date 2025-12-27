Los juguetes más deseados por niños y niñas para Reyes 2026

A pocos días del 6 de enero, la lista de juguetes más deseados por niños y niñas se perfila con novedades tecnológicas y clásicos renovados que han marcado la temporada navideña. Tras analizar las tendencias de ventas y recomendaciones de expertos en juguetes de 2025, los Reyes Magos ya tienen varias ideas claras para las cartas de este año.

Entre los regalos que más ilusión despiertan se encuentran los LEGO, siempre en lo alto de las listas. Sets como el LEGO One Piece Going Merry Pirate Ship o las cajas creativas con animales y entornos mágicos siguen siendo apuestas seguras para estimular la imaginación y el juego colaborativo en familia.

Otro fenómeno de temporada es el Furby DJ Furby Rainbow, un juguete interactivo que combina luces, sonidos y más de 20 juegos dentro de un diseño colorido y original que permite a los niños mezclar ritmos o explorar distintas actividades creativas, sin necesidad de pantallas.

Los peluches siguen siendo favoritos, especialmente las ediciones especiales como los Squishmallows 24-inch Grinch o los modelos más pequeños de la colección, ideales para abrazar y decorar habitaciones durante las fiestas.

Para los amantes de la construcción y juego temático, las figuras y sets inspirados en universos conocidos —como personajes de Transformers Cyberworld o vehículos de Barbie Dream Camper— se incorporan a la lista de regalos más codiciados, ampliando las posibilidades de juego creativo.

Además de estos, los juguetes clásicos reinventados siguen presentes: juegos de mesa divertidos y sets que combinan factores educativos y lúdicos completan la selección, desde kits de dinosaurios interactivos hasta propuestas que fomentan habilidades STEM.

Por edades, las tendencias muestran que:

Preescolares y niños pequeños: peluches interactivos, juegos básicos de construcción y juguetes que responden a gestos.

peluches interactivos, juegos básicos de construcción y juguetes que responden a gestos. Niños y niñas de 5 a 10 años: sets LEGO, figuras de acción, juegos de rol y juguetes interactivos tipo DJ Furby.

sets LEGO, figuras de acción, juegos de rol y juguetes interactivos tipo DJ Furby. Mayores de 10 años: experiencias de juego más complejas, videojuegos, figuras temáticas y desafíos creativos.

Con todas estas opciones, acertar el 6 de enero depende tanto de seguir la tendencia como de tener en cuenta los gustos personales de cada niño o niña. Lo que está claro es que, entre tecnología, creatividad y diversión, los Reyes Magos tienen una temporada cargada de magia e ilusión por delante.