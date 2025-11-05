La Policía Nacional crea la Oficina Nacional de Accesibilidad para mejorar la atención a las personas con discapacidad

La Policía Nacional ha puesto en marcha la Oficina Nacional de Accesibilidad, una nueva unidad destinada a impulsar medidas que mejoren la atención a las personas con discapacidad y refuercen el compromiso institucional con la igualdad y los derechos humanos.

El acto de presentación, celebrado esta mañana, estuvo presidido por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, acompañado por la subdirectora general del Gabinete Técnico, la comisaria principal Eulalia González Peña. Pardo destacó que se trata de “una unidad específica para la coordinación y gestión de todas las actividades relativas a accesibilidad universal y discapacidad, para aglutinar recursos y actuaciones y para favorecer la formación y la especialización”.

Integrada en el Área de Derechos Humanos e Igualdad de la Subdirección General del Gabinete Técnico, esta oficina se encargará de centralizar la información y los recursos disponibles en materia de accesibilidad en toda la institución, fomentando la formación y sensibilización del colectivo policial.

Entre sus principales objetivos se encuentran definir políticas, criterios y acciones de asesoramiento en accesibilidad; actuar como observatorio y punto focal sobre esta materia; coordinar informes y requerimientos internos; e impulsar programas de formación dirigidos a mejorar la atención a las personas con discapacidad o en situación de especial protección.

Asimismo, la Oficina elaborará un informe anual con las actuaciones realizadas, los objetivos alcanzados y las acciones previstas para el futuro, además de mantener relaciones con otras administraciones y entidades públicas o privadas que trabajen en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Durante la presentación, Pardo recordó que la creación de esta unidad coincide con el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, destacando que “la Policía Nacional cuida a diario de las víctimas, de personas que sufren emergencias, de mujeres que padecen violencia de género, de menores en riesgo y de nuestros mayores”.

Con esta iniciativa, la Policía Nacional da un paso más hacia una institución inclusiva y accesible, reforzando su compromiso con la protección y la igualdad de derechos de todas las personas.