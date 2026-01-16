La Policía Nacional conmemora en Huelva el 202º aniversario de su creación

La Policía Nacional ha celebrado este viernes en Huelva el 202º aniversario de su creación con un acto institucional desarrollado en el entorno de la Plaza de la Merced, con el que se ha rendido homenaje a la historia y a la vocación de servicio de una de las instituciones más antiguas del Estado.

El acto ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico Cabrera, junto al jefe provincial de la Policía Nacional, el comisario Quintín Méndez Vázquez, quienes pasaron revista a la formación policial. A la conmemoración asistieron también representantes de distintas instituciones políticas, civiles, policiales, militares, universitarias, eclesiásticas y sindicales, así como miembros de cuerpos policiales portugueses.

Acto aniversario de la Policía Nacional.

Durante el acto se recordó la creación de la Policía General del Reino mediante la Real Cédula de 13 de enero de 1824, destacando la evolución de la institución a lo largo de dos siglos y su papel como uno de los pilares fundamentales de la seguridad y la democracia. En su intervención, el comisario provincial subrayó la capacidad de adaptación de la Policía Nacional a los retos de cada época y el compromiso permanente con los valores constitucionales, así como el recuerdo a las víctimas del terrorismo.

En el transcurso de la ceremonia se impusieron dos Cruces al Mérito Policial y se entregaron nueve diplomas por dedicación al servicio policial, como reconocimiento a actuaciones destacadas y a la entrega profesional de sus integrantes. El acto incluyó también el izado solemne de la bandera nacional y un emotivo homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio.

La conmemoración concluyó con la interpretación del Himno Nacional de España y del Himno de la Policía Nacional, poniendo el broche final a una jornada de reconocimiento institucional y recuerdo a quienes han dedicado su vida a la defensa de la seguridad y las libertades.