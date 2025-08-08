La Policía Local de Punta Umbría incauta 4.500 litros de combustible destinados a narcolanchas

La Policía Local de Punta Umbría ha asestado un golpe al abastecimiento logístico de las redes de narcotráfico con la incautación de 177 garrafas que contenían un total de 4.500 litros de combustible, presuntamente destinados a embarcaciones rápidas utilizadas para el transporte de droga.

El operativo se desarrolló el pasado 1 de agosto en la zona de la ría, donde los agentes interceptaron un vehículo cargado con las garrafas. El conductor fue detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil, pasando posteriormente a disposición judicial. Además, el vehículo quedó inmovilizado como parte de las diligencias.

El alcalde de Punta Umbría ha reiterado “la inflexibilidad absoluta de este Ayuntamiento frente a cualquier actividad relacionada con el narcotráfico” y ha agradecido la “rápida y eficaz actuación” de la Policía Local, destacando su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección del litoral.

Por su parte, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio González, subrayó que esta intervención “refuerza la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad para prevenir y combatir actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad y la imagen de la localidad”.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal y policial para reforzar la vigilancia costera y cortar el suministro a las narcolanchas que operan en la zona.