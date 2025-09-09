La plataforma Tod@s por Huelva denuncia que manadas de caballos y mulos circulan sin control por las carreteras onubenses

La presencia de caballos y mulos sueltos en carreteras de Huelva vuelve a generar alarma tras la difusión de impactantes imágenes registradas el pasado 4 de septiembre. Los vídeos, compartidos por la plataforma Tod@s por Huelva, muestran a varios equinos deambulando libremente por vías de tránsito, poniendo en riesgo tanto a conductores como a los propios animales.

Desde la plataforma, sus miembros solicitan a las delegaciones de la Junta de Andalucía que intervengan de manera urgente y cumplan con su obligación de controlar esta situación que consideran “inadmisible” en pleno territorio de la Unión Europea.

Equinos sueltos por las carreteras de Huelva el pasado 4 de septiembre.

Entre los afectados se encuentra José Antonio Cabrera, padre de la joven Fuente Clara, fallecida en un accidente en el que estuvieron implicados dos mulos sueltos. Cabrera ha intensificado su labor para exigir soluciones y reclama una actuación inmediata ante lo que califica de “desidia institucional incomprensible”.

La problemática, que se repite con frecuencia en distintas zonas de la provincia, plantea un serio riesgo de accidentes y evidencia la necesidad de medidas efectivas para garantizar la seguridad vial y el bienestar animal.