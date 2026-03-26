La plantilla de Giahsa irá a la huelga indefinida desde el 1 de mayo por el conflicto salarial

La sección sindical de CSIF en Giahsa ha presentado un informe jurídico que avala la huelga indefinida convocada por la plantilla y que, según el sindicato, confirma que la subida salarial recogida en la normativa estatal es de obligado cumplimiento.

El documento concluye que la empresa, dependiente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, no se ajusta a derecho al supeditar la aplicación del Real Decreto 14/2025 a la negociación del convenio colectivo, una condición que, según CSIF, no contempla la propia norma.

La huelga, aprobada por unanimidad en asamblea, está prevista a partir del próximo 1 de mayo y no solo responde al retraso en la actualización salarial, sino también a las condiciones laborales que el sindicato califica de “deficientes” y a la posible pérdida de derechos consolidados durante la negociación del convenio.

Desde CSIF aseguran que los trabajadores han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo con la dirección mediante reuniones y procesos de mediación, pero denuncian que la empresa mantiene una postura “intransigente” al negarse a aplicar la subida pese a que, según el informe, no procede ningún tipo de excepcionalidad ni “descuelgue salarial”.

El sindicato sostiene además que otras administraciones públicas ya han aplicado esta normativa con normalidad, por lo que considera injustificada la negativa de Giahsa. En este sentido, advierte de que, si la situación no se desbloquea, la plantilla acudirá a la vía judicial de forma paralela a la huelga.

Los representantes sindicales han lamentado que este conflicto pueda afectar a la ciudadanía al tratarse de servicios básicos, aunque responsabilizan directamente a la empresa de una situación que, aseguran, podría resolverse con la aplicación inmediata de la ley.