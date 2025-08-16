El Plan Infoca confía en dar por extinguido hoy el incendio de La Contienda en Aroche
Los efectivos trabajan en labores de refresco y control de pequeños conatos tras arrasar 500 hectáreas
El incendio forestal declarado en el paraje de La Contienda, en el término municipal de Aroche, encara sus últimas horas. El Plan Infoca espera poder darlo por extinguido a lo largo de la jornada de hoy, tras haberlo declarado controlado la noche del pasado jueves después de calcinar unas 500 hectáreas y convertirse en uno de los siniestros de mayor magnitud de este verano en la provincia de Huelva.
El perímetro se encuentra cerrado y “muy frío” en la mayor parte de la superficie afectada, lo que ha permitido a los equipos centrarse en las labores de remate y liquidación. Durante la jornada de ayer, los efectivos reforzaron las líneas de control y aseguraron las zonas más comprometidas, consolidando un trabajo iniciado desde el primer momento de la emergencia.
Ahora, la prioridad pasa por enfriar los puntos calientes y frenar los pequeños conatos que puedan reactivarse debido a las altas temperaturas. Para ello, permanecen en el terreno varios contingentes del Infoca y del Consorcio Provincial de Bomberos, con el objetivo de culminar la extinción definitiva en las próximas horas y cerrar así un episodio que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales en la provincia.