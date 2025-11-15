El photocall se convierte en el corazón del Festival
Instantáneas que muestran la llegada de protagonistas, equipos y rostros emblemáticos del cine iberoamericano.
El photocall volvió a demostrar por qué es uno de los espacios más vibrantes del certamen: flashes constantes, saludos apresurados, abrazos que cuentan carreras enteras y un desfile de nombres propios que dan forma a esta edición del Festival de Cine de Huelva. Entre sonrisas, posados elegantes y gestos espontáneos, actores, directores, productoras y representantes institucionales dejaron una estampa diversa y llena de vida. Esta galería recoge los mejores momentos de un escenario donde cada fotografía habla de talento, ilusión y del pulso creativo que marca estos días de celebración cinematográfica.