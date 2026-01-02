Aviso amarillo por lluvias este sábado 3 de enero en toda la provincia de Huelva por la borrasca Francis

La provincia de Huelva permanecerá este sábado 3 de enero bajo aviso amarillo por lluvias debido a la llegada de la borrasca de gran impacto Francis, que dejará precipitaciones generalizadas a lo largo de la jornada.

Según la activación de avisos, el litoral occidental será la primera zona afectada, con aviso amarillo entre las 9.00 y las 15.00 horas. Posteriormente, el episodio de lluvias se extenderá al resto del litoral, así como a las comarcas del Condado, Andévalo, Sierra y Cuenca Minera, donde el aviso permanecerá activo desde las 12.00 horas hasta las 23.59 horas.

Las precipitaciones podrán ser persistentes en algunos momentos del día, especialmente coincidiendo con el avance del frente asociado a la borrasca, lo que ha motivado la activación de este nivel de alerta para toda la provincia.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carretera, evitar zonas inundables y prestar atención a posibles acumulaciones de agua en áreas urbanas y caminos rurales.

Este episodio de lluvias se enmarca en un inicio de año marcado por la inestabilidad meteorológica, con varios frentes atlánticos afectando al suroeste peninsular, antes de la mejora prevista para los días posteriores.