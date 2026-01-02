Arranca la tercera fase de la Operación Especial de Tráfico de Navidad con un llamamiento a la prudencia

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde hoy la tercera fase de la Operación Especial de Tráfico de Navidad, que permanecerá activa hasta el próximo 6 de enero, con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante uno de los periodos con mayor intensidad de desplazamientos del año.

Con motivo de este operativo, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha subrayado la importancia de mantener una actitud cívica y responsable al volante en unas fechas “propicias para los encuentros familiares y las celebraciones”. En este sentido, ha insistido en la necesidad de extremar la prudencia, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir y ser especialmente precavidos en los trayectos cortos y nocturnos.

Rico ha recalcado también la conveniencia de informarse previamente sobre las condiciones meteorológicas, prestar atención a posibles fenómenos adversos y llevar en el vehículo los elementos imprescindibles para circular con seguridad en situaciones propias del invierno.

Antes de iniciar un viaje, la subdelegada ha recomendado poner el vehículo a punto y mantener una conducción prudente, respetando la velocidad y la distancia de seguridad. Asimismo, ha recordado que los conductores pueden mantenerse puntualmente informados sobre el estado de las carreteras a través del teléfono 011 y de los canales oficiales de información de la DGT.

“La prioridad debe ser llegar con seguridad al destino y regresar a casa sin incidencias”, ha señalado María José Rico, que ha concluido su mensaje deseando un buen viaje a todos los conductores y apelando a la responsabilidad individual para cerrar las fiestas navideñas sin accidentes.