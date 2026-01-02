Alivio para las cabalgatas: el lunes 5 de enero apunta a tiempo seco en Huelva y su provincia

Las previsiones meteorológicas traen buenas noticias para Huelva y su provincia de cara al lunes 5 de enero, día en el que se celebran las tradicionales Cabalgatas de Reyes Magos. Después de varios días consecutivos de lluvias, que están marcando el final de 2025 y el inicio de 2026, todo indica que la inestabilidad dará una tregua justo a tiempo para los desfiles.

Tanto hoy como mañana se esperan todavía precipitaciones, con cielos cubiertos y ambiente invernal en buena parte del territorio onubense. Sin embargo, la tendencia cambia claramente a partir del domingo y se consolida el lunes, cuando no se esperan lluvias ni en la capital ni en la mayor parte de la provincia.

Para el lunes 5 de enero, la previsión apunta a cielos nubosos pero estables, con temperaturas suaves para la época, máximas en torno a los 14-16 grados y mínimas frescas, pero sin riesgo de precipitaciones durante las horas en las que habitualmente se desarrollan las cabalgatas.

Este escenario supone un alivio tanto para los ayuntamientos como para las miles de familias que cada año llenan las calles para acompañar a Sus Majestades los Reyes Magos, después de varios días de incertidumbre provocada por la lluvia.

Aun así, se recomienda seguir atentos a las actualizaciones meteorológicas de las próximas horas, ya que enero es un mes cambiante. No obstante, a día de hoy, todo apunta a que Huelva podrá vivir el Día de Reyes en la calle y sin paraguas.