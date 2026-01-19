Pedro Sánchez viaja a Córdoba y los Reyes se desplazan mañana, martes, tras la tragedia ferroviaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes a Córdoba para conocer de primera mano la evolución del grave accidente ferroviario registrado en el término municipal de Adamuz, mantener contacto con los responsables del operativo de emergencia y seguir la última hora sobre la atención a las víctimas, los heridos y las labores de identificación de los fallecidos.

A esta visita institucional se sumará mañana la de Reyes de España. Felipe VI y Letizia viajarán a Córdoba para interesarse personalmente por la situación de las víctimas y mostrar su apoyo a las familias afectadas por una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia reciente del país.

Según han informado fuentes de la Casa del Rey, los monarcas han decidido adelantar su regreso desde Atenas, donde se encontraban con motivo del funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia. Don Felipe y Doña Letizia han cancelado su asistencia a la recepción posterior a las exequias para volver antes a España. Asimismo, queda suspendida la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, prevista para mañana en Toledo.