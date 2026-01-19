Pedro Sánchez decreta tres días de luto oficial y apela a la unidad tras el accidente ferroviario de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este lunes su profundo pesar por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha causado decenas de víctimas mortales y numerosos heridos, y ha decretado tres días de luto oficial en todo el país, que se prolongarán hasta la medianoche del jueves.

“Es un día de dolor para toda España”, ha afirmado Sánchez, quien ha trasladado el “abrazo de toda la sociedad española” a las víctimas y a sus familiares, además de desear una pronta recuperación a las personas heridas. El jefe del Ejecutivo ha subrayado que ante una tragedia de esta magnitud deben darse dos respuestas claras: “unidad en el dolor y unidad en la respuesta”.

En este sentido, ha asegurado que desde el primer momento el Estado ha actuado “como tenía que actuar”, destacando la labor de los servicios sanitarios, las administraciones públicas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sánchez ha reconocido “su entrega, su profesionalidad y su humanidad” en unas circunstancias extremadamente difíciles.

El presidente ha señalado que la sociedad española “quiere saber qué ha sucedido y cómo ha sucedido” y ha garantizado que, una vez concluyan los trabajos técnicos y se conozca con claridad el origen del accidente, toda la información será trasladada a la opinión pública con absoluta transparencia. Mientras tanto, ha asegurado que las administraciones, en coordinación entre sí, atenderán a las víctimas y a sus familias “en todo lo que necesiten y durante el tiempo que sea necesario”.

Sánchez ha tenido palabras de agradecimiento para la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y, especialmente, para el alcalde de Adamuz y los municipios cercanos, por el trabajo realizado desde los primeros momentos tras el siniestro.

Por último, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se informe únicamente a través de fuentes oficiales y medios de comunicación contrastados, advirtiendo de que los bulos “generan mucha zozobra y mucho dolor” en momentos de especial sensibilidad como los actuales.