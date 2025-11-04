Pasa a disposición judicial el presunto asesino de la mujer de 47 años en Moguer

El presunto autor del asesinato de una mujer de 47 años en Moguer ha pasado este martes a disposición judicial acusado de un delito de homicidio por violencia de género. La víctima fue hallada sin vida el pasado domingo en una finca agrícola del municipio con signos evidentes de violencia.

El detenido, de 56 años y nacionalidad burkinesa, fue arrestado por la Guardia Civil pocas horas después del hallazgo. Según las primeras pesquisas, era expareja de la víctima, de la que se había separado recientemente. No existían denuncias previas por malos tratos ni antecedentes en el sistema VioGén.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado el crimen como asesinato machista, lo que eleva a dos las víctimas mortales por violencia de género en la provincia de Huelva en 2025 y a 11 en Andalucía.

El Ayuntamiento de Moguer convocó este lunes una concentración silenciosa en memoria de la víctima. El alcalde, Gustavo Cuéllar, expresó “la más firme condena y repulsa ante un crimen que nos llena de dolor y nos obliga a seguir luchando contra esta lacra”.

El Centro de Información a la Mujer y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento están ofreciendo apoyo psicológico y asesoramiento jurídico a los familiares y allegados.

Desde las administraciones se recuerda que el teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial las 24 horas, así como la aplicación AlertCops, que permite pedir ayuda inmediata a las Fuerzas de Seguridad.