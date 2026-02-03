El paro sube en Huelva en enero en 294 personas tras el fin de la campaña navideña

El paro aumentó en la provincia de Huelva en 294 personas durante el mes de enero, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, un incremento asociado al comportamiento estacional del mercado laboral tras la finalización de la campaña navideña. La subida se produce en línea con lo ocurrido en el conjunto de Andalucía y de España.

A pesar de este repunte mensual, el balance interanual sigue siendo positivo para la provincia, ya que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 2.314 personas, lo que supone un aumento del 1,05 % respecto a enero de 2025, consolidando una base más amplia de cotizantes.

En el ámbito regional, el paro subió en 8.046 personas en Andalucía, mientras que a nivel nacional el desempleo aumentó en 30.392 personas, el menor incremento registrado en un mes de enero desde 2022, lo que refuerza el carácter estacional de los datos conocidos hoy.