Detenido un joven tras una agresión con arma blanca a varios facultativos en el centro de salud de Ayamonte

Un joven de unos 18 años fue detenido tras protagonizar una agresión con arma blanca en el Centro de Salud de Ayamonte en la madrugada del lunes al martes, en torno a la 1.00 horas. Según la información conocida, el individuo accedió al centro en un estado muy alterado y portando un arma blanca de grandes dimensiones, identificada como un machete.

Al percatarse de su actitud agresiva, los facultativos de guardia se refugiaron en las consultas para protegerse, mientras el joven comenzó a golpear con el arma, llegando incluso a causarse una herida a sí mismo. Ante la falta de respuesta por parte del personal sanitario, abandonó el centro y regresó a su domicilio. Posteriormente, la Guardia Civil se hizo cargo del caso, tomó declaración al agresor y procedió a su detención, celebrándose en la mañana de hoy un juicio rápido.

El suceso, adelantado por el diario Huelva Información, ha vuelto a poner el foco en la seguridad de los profesionales sanitarios. El delegado de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Médico de Huelva para Atención Primaria, Jesús Cordobés, ha señalado que “no es la primera vez que ocurre una agresión de este tipo” y ha reclamado mayores medidas de protección, como el correcto funcionamiento de videocámaras y la presencia de vigilantes de seguridad en centros considerados de alto riesgo, como Ayamonte, Isla Cristina o Los Rosales, entre otros. Cordobés recordó que, aunque existe un plan del SAS para reducir estas agresiones, desde los comités de seguridad se insiste en que son necesarias medidas más eficaces para garantizar la seguridad del personal sanitario.

En la mañana de hoy se ha producido una concentración en el centro de salud de Ayamonte para pedir el cese de este tipo de agresiones al personal sanitario. Aún así, La Junta Personal de los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado Campiña han convocado una concentración de repulsa para el próximo jueves 5 de febrero a las 11.30 horas.