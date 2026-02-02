Aemet activa avisos amarillos por lluvias para este miércoles 4 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por lluvia para este miércoles 4 de febrero, ante la previsión de precipitaciones que podrían dejar una acumulación de hasta 15 milímetros en una hora, lo que supone un riesgo bajo, aunque suficiente para requerir medidas de precaución.

Según la información facilitada por Aemet, el aviso permanecerá activo desde las 0.00 hasta las 16.00 horas, si bien no se descarta que pueda modificarse a lo largo del día en función de la evolución de las previsiones meteorológicas y de la intensidad real de las lluvias.

Desde los organismos de emergencia se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas cercanas a cauces y áreas inundables, ya que numerosos embalses se encuentran en una situación de escasa capacidad, lo que podría favorecer crecidas rápidas de ríos y arroyos. A esta circunstancia se suma la posibilidad de lluvias persistentes, que podrían generar problemas puntuales.

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y de seguir las recomendaciones ante posibles cambios en los avisos meteorológicos, recordando que la prevención y la atención a la información actualizada son claves para evitar riesgos.