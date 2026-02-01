AEMET activa el aviso amarillo por viento y oleaje en Huelva este lunes

La provincia de Huelva estará este lunes 2 de febrero bajo aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos, según la previsión, en una jornada marcada por el viento y el fuerte oleaje.

En el litoral onubense, el aviso amarillo estará activo desde las 03.00 hasta las 06.00 horas, debido al viento y al estado de la mar, con oleaje significativo que puede complicar la navegación y las actividades en la costa.

Posteriormente, el aviso se trasladará a la Sierra de Huelva, donde permanecerá vigente desde las 06.00 hasta las 11.00 horas, también por rachas de viento que pueden alcanzar intensidad notable.

Desde los servicios de emergencias se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas expuestas al viento, áreas costeras, desplazamientos por carretera y actividades al aire libre, ante una situación que podría generar incidencias puntuales durante la madrugada y la mañana del lunes.