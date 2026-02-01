Una generación atrapada entre estudiar, trabajar y no avanzar

La juventud onubense se enfrenta en 2026 a un escenario de bloqueo vital. Nunca antes había contado con un nivel formativo tan alto y, sin embargo, nunca había tenido tantas dificultades para transformar esa formación en estabilidad económica y progreso personal.

Más del 45% de los jóvenes ocupados trabaja en empleos que no se ajustan a su nivel de estudios. La sobrecualificación convive con salarios bajos y trayectorias laborales fragmentadas, lo que retrasa decisiones clave como la independencia, la formación de una familia o la compra de una vivienda.

A los 30 años, muchos jóvenes se encuentran en una situación económica similar —o incluso peor— a la que generaciones anteriores alcanzaban una década antes. Esta falta de avance real alimenta la frustración y refuerza la percepción de que el esfuerzo formativo no garantiza una mejora de las condiciones de vida.

El desafío es estructural y condiciona el futuro de la provincia: sin oportunidades reales para retener y motivar a su población joven, el crecimiento económico y social se ve seriamente comprometido.